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Экс-игрок ПСЖ пообещал выступить на ТВ голым, если клуб не пройдет Реал Сосьедад в ЛЧ
Экс-игрок ПСЖ уверен в том, что клуб пройдет Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "ПСЖ" Омар да Фонсека уверен в том, что клуб пройдет "Сосьедад" в ЛЧ.
Команды сыграют на стадии 1/8 финала. В двух предыдущих сезонах парижане выбывали из Лиги чемпионов на этой стадии, проиграв "Баварии" в этом году и "Реалу" в прошлом году.
"Очень хороший жребий. Замечательно. Выпал "Реал Сосьедад", и мы должны сделать все возможное.
Если мы не пройдем в следующий раунд, это будет профессиональным провалом. Я готов рискнуть и предложить пари. Если мы не пройдем "Сосьедад", то я выступлю на телевидении полностью обнаженным", - сказал 64-летний эксперт beIN Sports.
Аргентинец выступал за "ПСЖ" в сезоне-1985/86 и стал чемпионом Франции вместе с клубом.
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