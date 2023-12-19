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Экс-игрок ПСЖ пообещал выступить на ТВ голым, если клуб не пройдет Реал Сосьедад в ЛЧ

Франция

Экс-игрок ПСЖ уверен в том, что клуб пройдет Сосьедад

Экс-игрок ПСЖ пообещал выступить на ТВ голым, если клуб не пройдет Реал Сосьедад в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-игрок "ПСЖ" Омар да Фонсека уверен в том, что клуб пройдет "Сосьедад" в ЛЧ.

Команды сыграют на стадии 1/8 финала. В двух предыдущих сезонах парижане выбывали из Лиги чемпионов на этой стадии, проиграв "Баварии" в этом году и "Реалу" в прошлом году.

"Очень хороший жребий. Замечательно. Выпал "Реал Сосьедад", и мы должны сделать все возможное.

Если мы не пройдем в следующий раунд, это будет профессиональным провалом. Я готов рискнуть и предложить пари. Если мы не пройдем "Сосьедад", то я выступлю на телевидении полностью обнаженным", - сказал 64-летний эксперт beIN Sports.

Аргентинец выступал за "ПСЖ" в сезоне-1985/86 и стал чемпионом Франции вместе с клубом.

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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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