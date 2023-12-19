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L'Équipe: Отношения между Мбаппе и Энрике достигли критической точки
Французский нападающий недоволен тренером
Getty Images/Global Images Ukraine
Взаимоотношения нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе и главного тренера парижского клуба Луиса Энрике в значительной степени ухудшились в течение последней недели. Об этом сообщает L'Équipe.
По информации источника, французский нападающий недоволен Энрике по двум основным причинам. Во-первых, Мбаппе не понравилось требование испанского специалиста снизить интенсивность в концовке прошлого матча Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (1:1), от результата которого зависел выход "ПСЖ" в 1/8 финала этого турнира. Во-вторых, Мбаппе продолжает выражать недовольство тем, что Энрике использует его на позиции центрального нападающего, тогда как сам игрок предпочитает играть на фланге атаки.
Напомним, после того, как 24-летний нападающий забил гол в прошлом матче Лиги 1 с "Лиллем" (1:1), он не стал его праздновать, что некоторыми специалистами было расценено как выражение протеста относительно своей позиции на поле.
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