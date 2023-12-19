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Луис Энрике: Килиан Мбаппе находится на вершине мирового футбола
Главный тренер ПСЖ высказался относительно карьеры нападающего
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике высказался относительно игры французского форварда Килиана Мбаппе.
"Он очень молод. Мбаппе ровесник моего сына. Я верю, что он будет иметь успех, как индивидуально, так и в команде. Я надеюсь, что именно здесь, в "ПСЖ", мы сможем помочь Килиану развиваться на протяжении карьеры. Его уровень фантастический, настоящая удача иметь такого игрока в команде. Он на вершине мирового футбола", - цитирует RMC Энрике.
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