Лига 1. Синхронные победы группы лидеров, покер Думбия и признаки выздоровления Лиона

В последнему туре в календарном году Лиги 1 все 9 матчей игрались одновременно. Синхронно победил ПСЖ и трио главных преследователей парижан – "Ницца", "Монако" и "Брест". Килиан Мбаппе отпраздновал 25-летие дублем в ворота "Метца". Таким образом у Килиана стало 18 голов в 16 матчах чемпионата – в топ-лигах больше только у Харри Кейна.

"Ницца" вернула надёжность в обороне, и тут же снова начала побеждать. Дубль Терема Моффи позволил "орлятам" вырвать три очка в концовке непростой игры с "Лансом". Вторым после Мбаппе в гонке голеадоров теперь идёт Бен-Йеддер (8 голов). Дубль капитана позволил "монегаскам" переломить ход встречи с "Тулузой". Во втором тайме княжеский клуб остался в меньшинстве из-за удаления россиянина, но "Монако" удержало перевес.

Сенсационный "Брест" закончил первый круг третьей победой кряду. Удивительный вечер случился у Камори Думбия, который ещё до перерыва оформил покер в ворота "Лорьяна". Ещё одной командой, которой удалось набрать 9 баллов в последних трёх турах, стал "Страсбур". Подопечные Виейра неожиданно прибавили в декабре, а их очередной жертвой стал "Лилль" Паулу Фонсеки.

"Марсель" остался шестым, позади "догов", не сумев на выезде переиграть "Монпелье". Другой Олимпик же в последнее время буквально возродился. "Лион" выбрался из зоны вылета, выиграв у "Нанта" благодаря единственному голу Александера Ляказетта. Третья победа "ткачей" подряд.

Японский десант "Реймса" снова сработал. Кэйто Накамура принёс команде Вилла Стилла минимальную побед над "Гавром", который 70 минут безуспешно пытался отыграться в меньшинстве. Вдесятером доигрывал и "Клермон", провалив второй тайм игры с "Ренном" из-за удаление Кофрие.

Лига 1. 17-й тур

ПСЖ – Метц 3:1

Голы: Витинья 49, Мбаппе 60, 83 – Юдоль 72

ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос, Шкриньяр (Эрнандес, 65), Данилу Перейра, Заир-Эмери, Ли Кан Ин (Гонсалу Рамуш, 90), Угарте (Мбаппе, 90), Витинья, Барколя (Солер, 90), Мбаппе, Коло-Муани (Асенсио, 68)

Метц: Укиджа, Траоре, Эрей, Юдоль, Маига (Камара, 62), Ндорам, Жан-Жак (Джаллоу, 90), Ндюкиди, ван ден Керкхоф, Сабали (Сане, 71), Асоро (Элизор, 71)

Ницца – Ланс 2:0

Голы: Моффи 76 (п), 78

Ницца: Булка, Лотомба, Данте, Менди (Клод-Морис, 85), Бар, Сансон, Росарио, Будауи (Перро, 89), Бога (Луше, 88), Лаборд (Моффи, 73), Гессан

Ланс: Самба, Агиляр, Айдара, Медина, Хусанов, Франковски (Фюльжени, 74), Абдул-Самед, Давид Кошта (Диуф, 74), Эль-Энауи (Кортес, 82), Саид (Ваи, 74), Сотока (Гилавоги, 82)

Тулуза – Монако 1:2

Голы: Магри 5 – Бен-Йеддер 26, 44 (п)

Удаление: Головин 51

Брест – Лорьян 4:0

Голы: Думбия 22, 25, 29, 45+3

Страсбур – Лилль 2:1

Голы: Йоро 41 (аг), Мванга 76 – Силла 20 (аг)

Монпелье – Марсель 1:1

Голы: Файяд 14 – Верету 52

Лион – Нант 1:0

Гол: Ляказетт 49

Удаление: Ловрен 84 (Лион)

Реймс – Гавр 1:0

Гол: Накамура 25

Удаление: Ндиайе 21 (Гавр)

Клермон – Ренн 1:3

Голы: Николсон 3 – Калимуэндо 52, Дуэ 88, Блас 90+7 (п)

Удаление: Кофрие 45 (Клермон)