ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 21.12.23.

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За среду, 20 декабря, было ликвидировано еще 1080 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 350270 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 149 единиц техники и вооружения. В частности, 14 танков и 31 ББМ.

Потери россиян в технике:

танков - 5828 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 10825 (+31) ед,

артиллерийских систем - 8226 (+20) ед,

РСЗО - 932 (+4) ед,

средства ПВО - 611 (0) ед,

самолетов - 324 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6342 (+26) ед,

крылатые ракеты - 1613 (+1) ед,

корабли / катера - 22 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10919 (+48) ед,

специальная техника - 1208 (+5) ед.