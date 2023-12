Защитник Преснел Кимпембе продлил контракт с ПСЖ до лета 2026 года

Защитник Преснел Кимпембе рассказал о продлении контракта с "ПСЖ" до лета 2026 года.

Кимпембе является воспитанником "ПСЖ", прошел путь от академии до основной команды, за которую начал выступать с июля 2015 года. Transfermarkt оценивает 28-летнего француза в 20 млн евро.

Вместе с клубом защитник выиграл семь чемпионств, пять Кубков и семь Суперкубков Франции, а также четыре Кубка французской лиги.

В нынешнем сезоне Кимпембе не провел ни одного матча из-за разрыва правого ахиллова сухожилия в феврале 2023 года в матче с "Марселем" (0:3).

После 17 туров "ПСЖ" занимает первое место в Лиге 1 с 40 очками. На втором месте расположилась "Ницца" (35 очков), замыкает тройку "Монако" (33 очка).

???????????? Official: Presnel Kimpembé has signed new deal at Paris Saint-Germain until June 2026.



Kimpembé is still recovering from ACL injury and “will have corrective surgery in coming days for his rehabilitation”, club confirms. ???????? pic.twitter.com/xSwYqwycqZ