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Защитник Преснел Кимпембе продлил контракт с ПСЖ до лета 2026 года

Франция

В нынешнем сезоне Кимпембе не провел ни одного матча из-за травмы

Защитник Преснел Кимпембе продлил контракт с ПСЖ до лета 2026 года

Фото: Chelsea Core

Новина українською

Защитник Преснел Кимпембе рассказал о продлении контракта с "ПСЖ" до лета 2026 года.

"Сегодня особенный день для меня. Я рад сообщить, что решил продлить свой контракт с "Пари Сен-Жермен" до 2026 года", - написал Кимпембе в своих соцсетях.

Кимпембе является воспитанником "ПСЖ", прошел путь от академии до основной команды, за которую начал выступать с июля 2015 года. Transfermarkt оценивает 28-летнего француза в 20 млн евро.

Вместе с клубом защитник выиграл семь чемпионств, пять Кубков и семь Суперкубков Франции, а также четыре Кубка французской лиги.

В нынешнем сезоне Кимпембе не провел ни одного матча из-за разрыва правого ахиллова сухожилия в феврале 2023 года в матче с "Марселем" (0:3).

После 17 туров "ПСЖ" занимает первое место в Лиге 1 с 40 очками. На втором месте расположилась "Ницца" (35 очков), замыкает тройку "Монако" (33 очка).

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Пари Сен-Жермен Преснел Кимпембе
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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