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Источник: ПСЖ подписала защитника Сан-Паулу Лукаса Беральдо

Франция
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Источник: ПСЖ подписала защитника Сан-Паулу Лукаса Беральдо

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Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Х, "ПСЖ" достиг устной договоренности с 20-летним бразильцем Лукасом Беральдо.

Как пишет Фабрицио Романо, защитник "Сан-Паулу" Лукас Беральдо перешел в "ПСЖ" за 20 млн евро, в контракте отсутствуют пункты о бонусах.

Напомним, за 2023 год Беральдо отыграл 48 игр за "Сан-Паулу" и отличился лишь один раз.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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