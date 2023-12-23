Источник: ПСЖ подписала защитника Сан-Паулу Лукаса Беральдо

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Х, "ПСЖ" достиг устной договоренности с 20-летним бразильцем Лукасом Беральдо.

Как пишет Фабрицио Романо, защитник "Сан-Паулу" Лукас Беральдо перешел в "ПСЖ" за 20 млн евро, в контракте отсутствуют пункты о бонусах.

???????????? Lucas Beraldo to Paris Saint-Germain, here we go! Verbal agreement in place for 2003 born CB.



Fee will be €20m, no add-ons. ????????



São Paulo and PSG, preparing the documents to sign the deal as soon as possible.



Beraldo already agreed personal terms, waiting for medical. pic.twitter.com/ImpsOjukkM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2023

Напомним, за 2023 год Беральдо отыграл 48 игр за "Сан-Паулу" и отличился лишь один раз.