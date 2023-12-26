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ПСЖ подпишет хавбека Коринтианса - Инсайдер
Габриэль Москардо подпишет контракт с французским клубом
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"ПСЖ" подпишет бразильского полузащитника "Коринтианса" Габриэля Москардо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, трансфер 18-летнего игрока будет стоить 20 миллионов евро фиксированной цены и два миллиона бонусов. Как только обе стороны подпишут официальную договоренность, бразилец поедет в Париж.
Габриэль Москардо сыграл 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист во всех турнирах этого сезона.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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