Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ хочет продать своего форварда
Клуб больше не рассчитывает на нападающего
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике не рассчитывает на форварда Юго Экитике. Об этом сообщает издание Le Parisien.
По информации, главный тренер больше не рассчитывает на французского футболиста, поэтому клуб хочет продать игрока.
Ранее француз выступал в составе "ПСЖ" на правах аренды, но затем клуб выкупил игрока. Прошлым летом у Юго Экитике были предложения по трансферу, но он их не рассматривал.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:leparisien
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В сети появились фото и видео уничтоженного российского десантного корабля
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Манчестер Сити - рекордсмен АПЛ по набранным очкам в 2023 году
- Суд оправдал экс-тренера ПСЖ по делу о расовой дискриминации
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн