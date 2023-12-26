ПСЖ хочет продать своего форварда

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике не рассчитывает на форварда Юго Экитике. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По информации, главный тренер больше не рассчитывает на французского футболиста, поэтому клуб хочет продать игрока.

Ранее француз выступал в составе "ПСЖ" на правах аренды, но затем клуб выкупил игрока. Прошлым летом у Юго Экитике были предложения по трансферу, но он их не рассматривал.