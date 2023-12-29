Реал Мадрид снова попытается подписать Мбаппе

Французский форвард Килиан Мбаппе до сих пор не продлил контракт с "ПСЖ", но вскоре он сможет заключить договор с любым клубом.

Поэтому "Реал Мадрид" делает новую попытку подписать нападающего. Испанский клуб дал Килиану определенный срок, чтобы решить, хочет ли он присоединиться к ним или нет.

По состоянию на 1 января у Мбаппе заканчивается контракт с "ПСЖ", а это означает, что он сможет вести переговоры с другими клубами перед потенциальным бесплатным трансфером.