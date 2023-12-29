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Реал Мадрид снова попытается подписать Мбаппе

Франция

Мбаппе снова в центре внимания

Реал Мадрид снова попытается подписать Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский форвард Килиан Мбаппе до сих пор не продлил контракт с "ПСЖ", но вскоре он сможет заключить договор с любым клубом.

Поэтому "Реал Мадрид" делает новую попытку подписать нападающего. Испанский клуб дал Килиану определенный срок, чтобы решить, хочет ли он присоединиться к ним или нет.

По состоянию на 1 января у Мбаппе заканчивается контракт с "ПСЖ", а это означает, что он сможет вести переговоры с другими клубами перед потенциальным бесплатным трансфером.

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Источник:
the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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