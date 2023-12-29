Пять игроков МЮ вернутся после Нового года

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал об игроках, которые вернутся после Нового года.

"В середине января мы ожидаем, что вернутся некоторые игроки. Мейсон Маунт, Каземиро, Лисандро Мартинес, Маласия, Гарри Магуайр. Мы ждем их возвращения в команду".

Напомним, что завтра, 30 декабря, "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ноттингем Фореста" в 19:30 по киевскому времени.