  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Пять игроков МЮ вернутся после Нового года
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пять игроков МЮ вернутся после Нового года

Франция

Тен Хаг рассказал о возвращении игроков

Пять игроков МЮ вернутся после Нового года

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал об игроках, которые вернутся после Нового года.

"В середине января мы ожидаем, что вернутся некоторые игроки. Мейсон Маунт, Каземиро, Лисандро Мартинес, Маласия, Гарри Магуайр. Мы ждем их возвращения в команду".

Напомним, что завтра, 30 декабря, "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ноттингем Фореста" в 19:30 по киевскому времени.

Читайте такжеТен Хаг прокомментировал продажу 25% акций МЮ компании Ineos
По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид снова попытается подписать Мбаппе
yellow-arrow
Мбаппе - о своем влиянии в ПСЖ: есть ли у меня власть? Люди так думают
yellow-arrow
Экс-тренер Шахтера решил покинуть французский клуб - Источник
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости