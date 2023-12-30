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СМИ: ПСЖ надеется, что Мбаппе останется еще на один сезон в Лиге 1

Франция
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Продление контракта

СМИ: ПСЖ надеется, что Мбаппе останется еще на один сезон в Лиге 1

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "ПСЖ" уверено, что сможет задержать Килиана Мбаппе еще на один сезон, сообщает L'Equipe.

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По данным источника, руководство "ПСЖ" убеждено, что Килиан Мбаппе останется еще на один сезон, ведь он счастлив в команде, несмотря на разногласия с главным тренером Луисом Энрике.

Напомним, что контракт 25-летнего француза рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел 22 матча за "ПСЖ" во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и двумя результативными передачами.

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Источник:
L'Еquipe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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