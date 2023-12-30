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СМИ: ПСЖ надеется, что Мбаппе останется еще на один сезон в Лиге 1
Продление контракта
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "ПСЖ" уверено, что сможет задержать Килиана Мбаппе еще на один сезон, сообщает L'Equipe.
По данным источника, руководство "ПСЖ" убеждено, что Килиан Мбаппе останется еще на один сезон, ведь он счастлив в команде, несмотря на разногласия с главным тренером Луисом Энрике.
Напомним, что контракт 25-летнего француза рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел 22 матча за "ПСЖ" во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и двумя результативными передачами.
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