  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Милан интересуется защитником Бреста Брассье
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан интересуется защитником Бреста Брассье

Франция

Лилиан Брассье привлек к себе внимание Милана

Милан интересуется защитником Бреста Брассье

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Бреста" Лилиан Брассье привлек к себе внимание "Милана".

Итальянский клуб ведет работу по поиску новичка для линии обороны. В сферу интересов "россонери" попал 24-летний Брассье.

Левоногий защитник "Бреста" способен действовать как в центре, так и на левом краю обороны. Француз провел 15 матчей в текущем чемпионате Лиги 1 и забил 1 гол.

По теме
yellow-arrow
Зинченко снова против Салаха, Довбик против тех, кто хочет его подписать. Расписание футбола на первое - седьмое января
yellow-arrow
Монако близок к подписанию защитника Вест Хэма
yellow-arrow
Золотой мальчик-2016. Ренату Санчеш готов покинуть Рому в январе, но ПСЖ он не нужен
Брест Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.sky.it
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости