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Милан интересуется защитником Бреста Брассье
Лилиан Брассье привлек к себе внимание Милана
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Бреста" Лилиан Брассье привлек к себе внимание "Милана".
Итальянский клуб ведет работу по поиску новичка для линии обороны. В сферу интересов "россонери" попал 24-летний Брассье.
Левоногий защитник "Бреста" способен действовать как в центре, так и на левом краю обороны. Француз провел 15 матчей в текущем чемпионате Лиги 1 и забил 1 гол.
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Источник:sport.sky.it
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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