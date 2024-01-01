Официально: Лукас Бералдо подписал контракт с французским клубом

Французский "ПСЖ" осуществил трансфер защитника Лукаса Беральдо. Об этом сообщается на официальном вебсайте.

20-летний футболист подписал контракт с "ПСЖ", который рассчитан на пять лет. Стоимость трансфера составляет 20 миллионов евро.