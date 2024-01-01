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Официально: Лукас Бералдо подписал контракт с французским клубом
Соглашение рассчитано на пять лет
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Французский "ПСЖ" осуществил трансфер защитника Лукаса Беральдо. Об этом сообщается на официальном вебсайте.
20-летний футболист подписал контракт с "ПСЖ", который рассчитан на пять лет. Стоимость трансфера составляет 20 миллионов евро.
"Я очень горжусь тем, что присоединился к лучшему клубу, как "ПСЖ" - не могу дождаться, чтобы надеть эту футболку", - сказал Беральдо.
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Источник:PSG
Опубликовал: Екатерина Власова
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