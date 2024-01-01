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Ливерпуль будет пытаться подписать Килиана Мбаппе

Франция

Будущее французского игрока до сих пор неизвестно

Ливерпуль будет пытаться подписать Килиана Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

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У французского нападающего Килиана Мбаппе через шесть месяцев заканчивается соглашение с "ПСЖ". Поэтому футболист может вести переговоры с любым клубом.

"Реал" очень заинтересован в подписании форварда как свободного агента, но они не единственный клуб. В борьбу за 24-летнего игрока вступает "Ливерпуль" Главный тренер английского клуба Юрген Клопп, хотел заключить договор с нападающим, еще тогда, когда он играл за "Монако".

Испанский клуб пытается как можно быстрее договориться о переходе Мбаппе. Но если этого не удастся сделать, есть вероятность, что "Реал" вообще откажется от подписания форварда. Поэтому у "Ливерпуля" будет шанс этим воспользоваться.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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