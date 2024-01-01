Ливерпуль будет пытаться подписать Килиана Мбаппе

У французского нападающего Килиана Мбаппе через шесть месяцев заканчивается соглашение с "ПСЖ". Поэтому футболист может вести переговоры с любым клубом.

"Реал" очень заинтересован в подписании форварда как свободного агента, но они не единственный клуб. В борьбу за 24-летнего игрока вступает "Ливерпуль" Главный тренер английского клуба Юрген Клопп, хотел заключить договор с нападающим, еще тогда, когда он играл за "Монако".

Испанский клуб пытается как можно быстрее договориться о переходе Мбаппе. Но если этого не удастся сделать, есть вероятность, что "Реал" вообще откажется от подписания форварда. Поэтому у "Ливерпуля" будет шанс этим воспользоваться.