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Ливерпуль будет пытаться подписать Килиана Мбаппе
Будущее французского игрока до сих пор неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
У французского нападающего Килиана Мбаппе через шесть месяцев заканчивается соглашение с "ПСЖ". Поэтому футболист может вести переговоры с любым клубом.
"Реал" очень заинтересован в подписании форварда как свободного агента, но они не единственный клуб. В борьбу за 24-летнего игрока вступает "Ливерпуль" Главный тренер английского клуба Юрген Клопп, хотел заключить договор с нападающим, еще тогда, когда он играл за "Монако".
Испанский клуб пытается как можно быстрее договориться о переходе Мбаппе. Но если этого не удастся сделать, есть вероятность, что "Реал" вообще откажется от подписания форварда. Поэтому у "Ливерпуля" будет шанс этим воспользоваться.
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