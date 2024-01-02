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Мбаппе сделал первый шаг, свидетельствующий о скором трансфере в Реал

Франция

Реал дал Мбаппе время на решение до 15 января

Мбаппе сделал первый шаг, свидетельствующий о скором трансфере в Реал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе уже забронировал себе дом в Мадриде, свидетельствует El Chiringuito.

Эта информация была представлена в свете его возможного трансфера в "Реал". Ранее была информация, что 25-летний француз имеет прямые контакты с испанским клубом и президентом Флорентино Пересом.

По предварительным данным, "Реал" дал Мбаппе время на решение до 15 января - они рассчитывают только на переход игрока свободным агентом. У Килиана летом заканчивается контракт с "ПСЖ", который парижане пытаются продлить.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 16 матчей за "ПСЖ" в Лиге 1, в которых он забил 18 мячей. Также на счету форварда шесть матчей и три забитых мяча в матчах Лиги чемпионов.

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Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
atresmedia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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