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Мбаппе сделал первый шаг, свидетельствующий о скором трансфере в Реал
Реал дал Мбаппе время на решение до 15 января
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе уже забронировал себе дом в Мадриде, свидетельствует El Chiringuito.
Эта информация была представлена в свете его возможного трансфера в "Реал". Ранее была информация, что 25-летний француз имеет прямые контакты с испанским клубом и президентом Флорентино Пересом.
По предварительным данным, "Реал" дал Мбаппе время на решение до 15 января - они рассчитывают только на переход игрока свободным агентом. У Килиана летом заканчивается контракт с "ПСЖ", который парижане пытаются продлить.
В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 16 матчей за "ПСЖ" в Лиге 1, в которых он забил 18 мячей. Также на счету форварда шесть матчей и три забитых мяча в матчах Лиги чемпионов.
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