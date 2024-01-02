Президент Реала хочет видеть в Реале Мбаппе и Холанда

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет видеть в своем клубе двух звездных нападающих.

По информации издания Le Parisien, президент клуба хочет видеть в своей команде Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Но не было уточнений, что оба трансфера должны состояться в этом году. Если французский нападающий откажется, то испанцы перейдут к плану "Б" и попытаются договориться о контракте с норвежским бомбардиром.

Ранее сообщалось, что "Реал" попытается договориться с Мбаппе и дал время на принятие решения до 15 января.