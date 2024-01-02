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Президент Реала хочет видеть в Реале Мбаппе и Холанда
Двое звездных нападающих могут играть в одном клубе
Фото: twitter.com/realmadrid
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет видеть в своем клубе двух звездных нападающих.
По информации издания Le Parisien, президент клуба хочет видеть в своей команде Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Но не было уточнений, что оба трансфера должны состояться в этом году. Если французский нападающий откажется, то испанцы перейдут к плану "Б" и попытаются договориться о контракте с норвежским бомбардиром.
Ранее сообщалось, что "Реал" попытается договориться с Мбаппе и дал время на принятие решения до 15 января.
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