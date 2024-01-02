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Президент Реала хочет видеть в Реале Мбаппе и Холанда

Франция

Двое звездных нападающих могут играть в одном клубе

Президент Реала хочет видеть в Реале Мбаппе и Холанда

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет видеть в своем клубе двух звездных нападающих.

По информации издания Le Parisien, президент клуба хочет видеть в своей команде Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Но не было уточнений, что оба трансфера должны состояться в этом году. Если французский нападающий откажется, то испанцы перейдут к плану "Б" и попытаются договориться о контракте с норвежским бомбардиром.

Ранее сообщалось, что "Реал" попытается договориться с Мбаппе и дал время на принятие решения до 15 января.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
madrid universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
02.01.2024 в 19:30
Здається все-таки, що Мбаппе легше підписати. А замість Голланда беріть Довбика, по потужності Артем Голланду якщо і поступається, то не набагато
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
02.01.2024 в 19:30
Здається все-таки, що Мбаппе легше підписати. А замість Голланда беріть Довбика, по потужності Артем Голланду якщо і поступається, то не набагато
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0
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