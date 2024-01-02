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Луис Энрике поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Франции

Франция

Французский клуб сыграет против Тулузы

Луис Энрике поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Франции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился ожиданиями от финала Суперкубка Франции.

"У нас есть возможность сыграть матч за трофей, это всегда хорошая мотивация. Но наша цель - выиграть все титулы. Это возможно будет первый трофей, который команда добудет после Кристофа Галтье (бывший тренер клуба). Мы очень мотивированы. Мотивация к финалу выше, чем к любому матчу. Этот трофей нас стимулирует побеждать."

Завтра, 3 января, состоится матч Суперкубка Франции "ПСЖ" - "Тулуза" в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
leparisien
Опубликовал: Екатерина Власова
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