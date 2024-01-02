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Луис Энрике поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Франции
Французский клуб сыграет против Тулузы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился ожиданиями от финала Суперкубка Франции.
"У нас есть возможность сыграть матч за трофей, это всегда хорошая мотивация. Но наша цель - выиграть все титулы. Это возможно будет первый трофей, который команда добудет после Кристофа Галтье (бывший тренер клуба). Мы очень мотивированы. Мотивация к финалу выше, чем к любому матчу. Этот трофей нас стимулирует побеждать."
Завтра, 3 января, состоится матч Суперкубка Франции "ПСЖ" - "Тулуза" в 21:45 по киевскому времени.
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