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Энрике: Сейчас мы думаем о том, чтобы двигаться дальше и стараться выигрывать новые трофеи
Тренер поделился эмоциями от победы в Суперкубке Франции
Фото: twitter.com/PSG_inside
Луис Энрике поделился эмоциями от завоевания первого трофея с "ПСЖ".
Парижане выиграли Суперкубок Франции, победив "Тулузу" (2:0).
"Выигрывать трофеи всегда сложно. К таким матчам важно готовиться немного иначе, чем к остальным, быть максимально эффективными.
Я доволен, и сейчас мы думаем о том, чтобы двигаться дальше и стараться выигрывать новые трофеи.
Я не бываю доволен на 100%, мы способны играть лучше. "Тулуза" была хороша во втором тайме", - сказал главный тренер "ПСЖ" в эфире Amazon Prime.
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