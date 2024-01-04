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Энрике: Сейчас мы думаем о том, чтобы двигаться дальше и стараться выигрывать новые трофеи

Франция

Тренер поделился эмоциями от победы в Суперкубке Франции

Энрике: Сейчас мы думаем о том, чтобы двигаться дальше и стараться выигрывать новые трофеи

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Луис Энрике поделился эмоциями от завоевания первого трофея с "ПСЖ".

Парижане выиграли Суперкубок Франции, победив "Тулузу" (2:0).

"Выигрывать трофеи всегда сложно. К таким матчам важно готовиться немного иначе, чем к остальным, быть максимально эффективными.

Я доволен, и сейчас мы думаем о том, чтобы двигаться дальше и стараться выигрывать новые трофеи.

Я не бываю доволен на 100%, мы способны играть лучше. "Тулуза" была хороша во втором тайме", - сказал главный тренер "ПСЖ" в эфире Amazon Prime.

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Источник:
footmercato
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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