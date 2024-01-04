Энрике: Сейчас мы думаем о том, чтобы двигаться дальше и стараться выигрывать новые трофеи

Луис Энрике поделился эмоциями от завоевания первого трофея с "ПСЖ".

Парижане выиграли Суперкубок Франции, победив "Тулузу" (2:0).

"Выигрывать трофеи всегда сложно. К таким матчам важно готовиться немного иначе, чем к остальным, быть максимально эффективными.

Я доволен, и сейчас мы думаем о том, чтобы двигаться дальше и стараться выигрывать новые трофеи.

Я не бываю доволен на 100%, мы способны играть лучше. "Тулуза" была хороша во втором тайме", - сказал главный тренер "ПСЖ" в эфире Amazon Prime.