Мбаппе о будущем: Выбор не сделан. Но ПСЖ может быть спокоен благодаря моему соглашению с президентом

Килиан Мбаппе высказался о своем будущем после завоевания Суперкубка Франции.

"У меня высокая мотивация на этот год, он очень важен. Есть трофеи, которые нужно выиграть. Один мы уже завоевали - это хорошо.

Я еще не принял решение [о будущем], выбор не сделан. Благодаря соглашению, которое я заключил с президентом прошлым летом, что бы я ни решил - клуб будет сохранять спокойствие перед будущими вызовами, и это главное", - сказал форвард "ПСЖ", контракт которого истекает через полгода.