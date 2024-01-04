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Мбаппе о будущем: Выбор не сделан. Но ПСЖ может быть спокоен благодаря моему соглашению с президентом
Килиан высказался о своем будущем
folhape
Килиан Мбаппе высказался о своем будущем после завоевания Суперкубка Франции.
"У меня высокая мотивация на этот год, он очень важен. Есть трофеи, которые нужно выиграть. Один мы уже завоевали - это хорошо.
Я еще не принял решение [о будущем], выбор не сделан. Благодаря соглашению, которое я заключил с президентом прошлым летом, что бы я ни решил - клуб будет сохранять спокойствие перед будущими вызовами, и это главное", - сказал форвард "ПСЖ", контракт которого истекает через полгода.
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Источник:rmcsport.bfmtv
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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