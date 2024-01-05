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Мбаппе откажется от 70-80 млн евро, если решит бесплатно уйти из ПСЖ
Речь идет об отказе от бонуса за лояльность
Getty Images / Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе откажется от 70-80 млн евро, если решит бесплатно уйти из "ПСЖ".
По данным журналиста Бена Джейкобса, речь идет об отказе от бонуса за лояльность. Форвард уже отказался от части выплат.
При этом не исключено, что Мбаппе продлит контракт с "ПСЖ". Если Килиан останется, он снова сможет претендовать на бонус за лояльность.
Напомним, ранее сообщалось, что "Реал" будет требовать от Мбаппе решения по переходу до середины января.
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Источник:JacobsBen
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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