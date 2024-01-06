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Тренер ПСЖ Энрике: Мы всегда готовы совершенствовать нашу команду трансферами

Франция

Деньги есть – это точно

Тренер ПСЖ Энрике: Мы всегда готовы совершенствовать нашу команду трансферами

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал возможность покупки новых футболистов в январское трансферное окно.

"Да, это возможно - мы всегда готовы совершенствовать нашу команду", - сказал Энрике.

Marca сообщила, что основной целью наставника парижан является центральный полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараес. В его контракте с "сороками" прописана клаусула в размере 115 миллионов евро.

В прошлом трансферном окне "Пари Сен-Жермен" потратил 369 миллионов евро. В то же время смог заработать 203 миллиона евро на продажах своих футболистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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