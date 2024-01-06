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Игнатенко забил за Бордо первый гол в сезоне
Сравнял счет в Кубке
фото - ФК Бордо / автор невідомий
Украинский полузащитник Даниил Игнатенко отметился голом за "Бордо" в Кубке Франции. Его команда сейчас играет против "Саннуа". Для Даниила этот гол стал первым в текущем сезоне.
66' Danylo Ignatenko esseulé dans la surface reprend parfaitement le corner de Geatan Weissbeck. Sa reprise de volée se loge au fond des filets.— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 6, 2024
[1-1] #ESSGFCGB pic.twitter.com/M4BG3szWj0
Отметим, что "Бордо" минимально проигрывало до 66-й минуты. Именно на этой минуте Игнатенко сравнял счет.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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