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Игнатенко забил за Бордо первый гол в сезоне

Франция

Сравнял счет в Кубке

Игнатенко забил за Бордо первый гол в сезоне

фото - ФК Бордо / автор невідомий

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Украинский полузащитник Даниил Игнатенко отметился голом за "Бордо" в Кубке Франции. Его команда сейчас играет против "Саннуа". Для Даниила этот гол стал первым в текущем сезоне.

Отметим, что "Бордо" минимально проигрывало до 66-й минуты. Именно на этой минуте Игнатенко сравнял счет.

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Кубок Франции Бордо Даниил Игнатенко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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