Игнатенко забил за Бордо первый гол в сезоне

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко отметился голом за "Бордо" в Кубке Франции. Его команда сейчас играет против "Саннуа". Для Даниила этот гол стал первым в текущем сезоне.

66' Danylo Ignatenko esseulé dans la surface reprend parfaitement le corner de Geatan Weissbeck. Sa reprise de volée se loge au fond des filets.



[1-1] #ESSGFCGB pic.twitter.com/M4BG3szWj0 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 6, 2024

Отметим, что "Бордо" минимально проигрывало до 66-й минуты. Именно на этой минуте Игнатенко сравнял счет.