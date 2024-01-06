Летели 7000 км, чтобы помочь сопернику одержать рекордную победу. Лилль - Голден Лайон 12:0

В рамках 1/32 Кубка Франции "Лилль" сегодня на домашнем стадионе обыграл "Голден Лайон" со счетом 12:0. Для клуба из одноименного города эта победа стала самой крупной в истории. Уже в первом тайме подопечные Паулу Фонсеки вели в счете 7:0. Во втором тайме коллектив продолжил забивать, одержав историческую победу.

"Голден Лайон" представляет Мартинику - остров, который находится между Карибским морем и Атлантическим океаном. Расстояние между обоими клубами составляет почти 7000 километров. Чтобы преодолеть расстояние, понадобилось 33 часов времени в одну сторону.

Таким образом, "мастифы" прошли в стадию 1/16 финала, их оппонент будет определен позже.

Лилль является шестикратным победителем этого турнира.