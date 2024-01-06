  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Летели 7000 км, чтобы помочь сопернику одержать рекордную победу. Лилль - Голден Лайон 12:0
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Летели 7000 км, чтобы помочь сопернику одержать рекордную победу. Лилль - Голден Лайон 12:0

Франция
Обновлено

Французы устроили феерию в кубке

Летели 7000 км, чтобы помочь сопернику одержать рекордную победу. Лилль - Голден Лайон 12:0

Фото: пресслужби ФК "Лілль"

Новина українською

В рамках 1/32 Кубка Франции "Лилль" сегодня на домашнем стадионе обыграл "Голден Лайон" со счетом 12:0. Для клуба из одноименного города эта победа стала самой крупной в истории. Уже в первом тайме подопечные Паулу Фонсеки вели в счете 7:0. Во втором тайме коллектив продолжил забивать, одержав историческую победу.

"Голден Лайон" представляет Мартинику - остров, который находится между Карибским морем и Атлантическим океаном. Расстояние между обоими клубами составляет почти 7000 километров. Чтобы преодолеть расстояние, понадобилось 33 часов времени в одну сторону.

Таким образом, "мастифы" прошли в стадию 1/16 финала, их оппонент будет определен позже.

Лилль является шестикратным победителем этого турнира.

По теме
yellow-arrow
Игнатенко - лучший в матче, Соболь - на уровне. Известны оценки украинцев за матчи Кубка Франции
yellow-arrow
Игнатенко забил за Бордо первый гол в сезоне
yellow-arrow
Соболь и Игнатенко будут играть с первых минут в Кубке Франции
Кубок Франции Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости