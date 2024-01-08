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Мбаппе может перейти в Ливерпуль, он недоволен условиями Реала - Источник

Франция

Нападающий сборной Франции может продолжить карьеру в Англии

Мбаппе может перейти в Ливерпуль, он недоволен условиями Реала - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Футболист недоволен некоторыми условиями, которые выдвигает мадридский "Реал", и предпочитает присоединиться к "Ливерпулю", информирует Goal.

Согласно сведениям источника, "Реал" поставил Мбаппе ультиматум - решение о переходе француз должен принять до конца января. Килиану это условие не понравилось, он сказал друзьям, что ни один клуб не имеет права оказывать давление на его будущее. Именно поэтому Мбаппе стал рассматривать вариант с АПЛ и "Ливерпулем", который проявляет к нему интерес.

Килиан Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и три результативные передачи.

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Ливерпуль Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
goal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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