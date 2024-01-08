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Лагерь Мбаппе опроверг слухи о переходе игрока в Реал

Франция

Будущее французского нападающего остается неизвестным

Лагерь Мбаппе опроверг слухи о переходе игрока в Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

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В последнее время в сети ходят слухи о будущем Килиана Мбаппе, но его лагерь заявил, что он не договорился ни с "Реалом", ни с "ПСЖ".

"Нет никакой договоренности относительно будущего Килиана, тем более, что никаких переговоров по этому поводу не начато. Ни один тип влияния не может диктовать время переговоров, размышлений и решений Мбаппе".

Килиан сыграл 16 матчей, забил 18 голов и отдал 2 ассиста в этом сезоне Лиги 1.

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Килиан Мбаппе
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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