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Лагерь Мбаппе опроверг слухи о переходе игрока в Реал
Будущее французского нападающего остается неизвестным
Getty Images/Global Images Ukraine
В последнее время в сети ходят слухи о будущем Килиана Мбаппе, но его лагерь заявил, что он не договорился ни с "Реалом", ни с "ПСЖ".
"Нет никакой договоренности относительно будущего Килиана, тем более, что никаких переговоров по этому поводу не начато. Ни один тип влияния не может диктовать время переговоров, размышлений и решений Мбаппе".
Килиан сыграл 16 матчей, забил 18 голов и отдал 2 ассиста в этом сезоне Лиги 1.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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