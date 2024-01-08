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Официально: Марсель арендовал хавбека турецкого Бешикташа
Жан Онана присоединился к французскому клубу
Камерунский полузащитник Жан Онана присоединился к "Марселю". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
23-летний футболист перешел из "Бешикташа" во французский клуб на правах аренды с необязательным правом выкупа.
В этом сезоне Онана провел за турецкий клуб 10 матчей и отметился 1 ассистом.
????????????????????????.???????? / ???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ????⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 8, 2024
Le milieu de terrain camerounais ???????? rejoint l’OM en provenance de Besiktas !
En savoir plus ???? https://t.co/1fwcZnfko2 pic.twitter.com/oW50hANeT2
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