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Официально: Марсель арендовал хавбека турецкого Бешикташа

Франция

Жан Онана присоединился к французскому клубу

Официально: Марсель арендовал хавбека турецкого Бешикташа

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Камерунский полузащитник Жан Онана присоединился к "Марселю". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

23-летний футболист перешел из "Бешикташа" во французский клуб на правах аренды с необязательным правом выкупа.

В этом сезоне Онана провел за турецкий клуб 10 матчей и отметился 1 ассистом.

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Марсель Бешикташ
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Источник:
OM
Опубликовал: Екатерина Власова
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