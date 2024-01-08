Официально: Марсель арендовал хавбека турецкого Бешикташа

Камерунский полузащитник Жан Онана присоединился к "Марселю". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

23-летний футболист перешел из "Бешикташа" во французский клуб на правах аренды с необязательным правом выкупа.

В этом сезоне Онана провел за турецкий клуб 10 матчей и отметился 1 ассистом.