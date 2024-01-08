"ПСЖ" пытается переманить опорного полузащитника "Баварии" Джошуа Киммиха.

"Бавария" сделала предложение об аренде Норди Мукиеле за 25 миллионов евро с возможностью выкупа. Но "ПСЖ" не хотел бы терять своего защитника без хорошей замены. Поэтому парижане хотят осуществить обмен Ноди на 28-летнего Джошуа Киммиха.

Издание L'Équipe считает, что попытка ПСЖ осуществить трансфер немецкого футболиста будет иметь низкие шансы.