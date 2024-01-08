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ПСЖ пытается переманить опорного полузащитника Баварии

Франция

Клубы могут осуществить обмен игроками

ПСЖ пытается переманить опорного полузащитника Баварии

lequipe

Новина українською

"ПСЖ" пытается переманить опорного полузащитника "Баварии" Джошуа Киммиха.

"Бавария" сделала предложение об аренде Норди Мукиеле за 25 миллионов евро с возможностью выкупа. Но "ПСЖ" не хотел бы терять своего защитника без хорошей замены. Поэтому парижане хотят осуществить обмен Ноди на 28-летнего Джошуа Киммиха.

Издание L'Équipe считает, что попытка ПСЖ осуществить трансфер немецкого футболиста будет иметь низкие шансы.

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Источник:
lequipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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