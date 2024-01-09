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Мбаппе намерен сообщить президенту ПСЖ, что он не будет продлевать контракт с клубом
Нападающий желает провести встречу с Нассером Аль-Хелаифи
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе желает провести встречу с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи для того, чтобы лично сообщить ему о своем намерении не продлевать контракт с французским грандом. Об этом сообщает El Chiringuito.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний футболист недоволен ультиматумом, который перед ним поставило руководство мадридского "Реала", куда он потенциально может перейти. Боссы "сливочных" потребовали, чтобы Мбаппе определился с тем, подпишет он контракт с ними или нет до конца января.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.
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