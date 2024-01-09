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Президент ПСЖ хочет, чтобы Килиан Мбаппе остался в клубе
Будущее нападающего до сих пор неизвестно
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что хочет, чтобы Килиан Мбаппе остался в клубе после окончания контракта летом этого года.
"Я хочу, чтобы Килиан Мбаппе остался у нас. Он лучший игрок в мире, а лучший клуб для него - "ПСЖ". Он является ключевым футболистом для нашего проекта".
Сейчас французского форварда связывают с переходом в "Реал", но будущее Килиана Мбаппе до сих пор неизвестно.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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