Президент ПСЖ хочет, чтобы Килиан Мбаппе остался в клубе

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что хочет, чтобы Килиан Мбаппе остался в клубе после окончания контракта летом этого года.

"Я хочу, чтобы Килиан Мбаппе остался у нас. Он лучший игрок в мире, а лучший клуб для него - "ПСЖ". Он является ключевым футболистом для нашего проекта".

Сейчас французского форварда связывают с переходом в "Реал", но будущее Килиана Мбаппе до сих пор неизвестно.

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