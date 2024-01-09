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Президент ПСЖ: У Мбаппе здесь лучшая в мире тренировочная площадка и наставник
Нассер Аль-Хелаиф высказался о Мбаппе
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаиф на пресс-конференции высказался о Килиане Мбаппе.
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"Пусть он живет с миром и спокойствием. Мбаппе никогда ничего не сделает против "ПСЖ". Я доверяю ему, потому что он часть семьи. У Килиана здесь лучшая в мире тренировочная площадка и лучший тренер в мире".
Французским нападающим интересуются топ-клубы, но Килиан отказывается что-то комментировать.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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