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Между президентом ПСЖ и Мбаппе существует джентльменское соглашение
Будущее французского форварда остается неизвестным
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи утверждает, что у них с Килианом Мбаппе существует джентльменское соглашение.
"Я не хочу говорить о деньгах или о том сколько стоит договор. У нас есть джентльменское соглашение, наше соглашение не о деньгах. Это между игроком и президентом клуба, спортивным директором и тренером. Это больше чем подписанное соглашение".
Сейчас будущее Килиана Мбаппе неизвестно, но мадридский "Реал" надеется снова попытаться подписать французского форварда.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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