Между президентом ПСЖ и Мбаппе существует джентльменское соглашение

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи утверждает, что у них с Килианом Мбаппе существует джентльменское соглашение.

"Я не хочу говорить о деньгах или о том сколько стоит договор. У нас есть джентльменское соглашение, наше соглашение не о деньгах. Это между игроком и президентом клуба, спортивным директором и тренером. Это больше чем подписанное соглашение".