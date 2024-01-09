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Между президентом ПСЖ и Мбаппе существует джентльменское соглашение

Франция

Будущее французского форварда остается неизвестным

Между президентом ПСЖ и Мбаппе существует джентльменское соглашение

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Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи утверждает, что у них с Килианом Мбаппе существует джентльменское соглашение.

"Я не хочу говорить о деньгах или о том сколько стоит договор. У нас есть джентльменское соглашение, наше соглашение не о деньгах. Это между игроком и президентом клуба, спортивным директором и тренером. Это больше чем подписанное соглашение".

Сейчас будущее Килиана Мбаппе неизвестно, но мадридский "Реал" надеется снова попытаться подписать французского форварда.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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