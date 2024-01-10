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Президент ПСЖ имеет свой план относительно Мбаппе
Будущее нападающего до сих пор неизвестно
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что у него есть план относительно Мбаппе.
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"У меня есть план. У меня есть план с Килианом. Я не буду вдаваться в подробности. Могу только сказать, что я не напряжен слухами о переходе Мбаппе", - сказал президент изданию L'Equipe.
Сейчас французского форварда связывают с переходом в "Реал", но будущее Килиана Мбаппе до сих пор неизвестно.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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