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Официально: Олимпик Лион подписал 18-летнего бельгийского форварда
Контракт действует до 2028 года
ОЛ
"Олимпик Лион" подписал 18-летнего бельгийского нападающего Малика Фофана. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт рассчитан на 4 с половиной сезона до 30 июня 2028 года. Сумма трансфера составляет 17 миллионов евро, а также 20% от будущего трансфера получит "Гент".
В чемпионате Бельгии Малик Фофан сыграл 19 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
???? Malick Fofana s’engage avec l’OL jusqu'en 2028 ????????— Olympique Lyonnais (@OL) January 10, 2024
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