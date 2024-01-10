Официально: Олимпик Лион подписал 18-летнего бельгийского форварда

"Олимпик Лион" подписал 18-летнего бельгийского нападающего Малика Фофана. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан на 4 с половиной сезона до 30 июня 2028 года. Сумма трансфера составляет 17 миллионов евро, а также 20% от будущего трансфера получит "Гент".

В чемпионате Бельгии Малик Фофан сыграл 19 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.