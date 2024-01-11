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Президент Марселя назвал цели клуба до конца трансферного окна

Франция
Обновлено

Клубу нужен защитник

Президент Марселя назвал цели клуба до конца трансферного окна

Твіттер Марселя/Автор невідомий

Новина українською

Президент марсельского "Олимпика" Пабло Лонгория прокомментировал цели клуба на январские трансферы.

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"Мы работаем над различными возможностями, в частности над позицией левого защитника, который может играть по системе с четырьмя или пятью оборонцами".

Сейчас "Олимпик Марсель" занимает 6-ю позицию в Лиге 1 и имеет 27 очков по итогам 17 туров.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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