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Мать Мбаппе - о продлении контракта с ПСЖ в 2022-м: Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их
Тогда Килиан мог покинуть Париж на правах свободного агента
Мать Килиана Мбаппе рассказала о продлении контракта с "ПСЖ" в 2022 году.
Тогда Мбаппе мог покинуть "ПСЖ" на правах свободного агента, но продлил контракт.
"Это миллионы.
Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их, потому что так работает система", - сказала Файза Ламари в шоу Envoyé Spécial, которое выйдет на канале France 2 в следующий четверг.
Этим летом контракт Мбаппе с "ПСЖ" снова заканчивается. Он уже может вести переговоры с заинтересованными клубами о переходе на правах свободного агента.
25-летний нападающий забил 18 голов в 16 матчах чемпионата Франции.
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