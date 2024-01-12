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Мать Мбаппе - о продлении контракта с ПСЖ в 2022-м: Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их

Франция

Тогда Килиан мог покинуть Париж на правах свободного агента

Мать Мбаппе - о продлении контракта с ПСЖ в 2022-м: Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их

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Новина українською

Мать Килиана Мбаппе рассказала о продлении контракта с "ПСЖ" в 2022 году.

Тогда Мбаппе мог покинуть "ПСЖ" на правах свободного агента, но продлил контракт.

"Это миллионы.

Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их, потому что так работает система", - сказала Файза Ламари в шоу Envoyé Spécial, которое выйдет на канале France 2 в следующий четверг.

Этим летом контракт Мбаппе с "ПСЖ" снова заканчивается. Он уже может вести переговоры с заинтересованными клубами о переходе на правах свободного агента.

25-летний нападающий забил 18 голов в 16 матчах чемпионата Франции.

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Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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1 голосов
Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Broterhood
12.01.2024 в 13:39
Можно конечно хейтить её за эти слова, но по сути то - на её месте любой поступил бы так же и никто не виноват что шейхам бабло девать некуда. Мбабло к сожалению.
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Комментарии 1
Broterhood
12.01.2024 в 13:39
Можно конечно хейтить её за эти слова, но по сути то - на её месте любой поступил бы так же и никто не виноват что шейхам бабло девать некуда. Мбабло к сожалению.
Ответить
0
0

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