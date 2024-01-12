Марсель - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Интересный матч состоится в пятницу, 12-го января, в Лиге 1. Там сыграет будущий соперник "Шахтера" по Лиге Европы "Марсель" против команды, в составе которой выступает украинец. И хотя дела Соболя в "Страсбуре" складываются не очень удачно, все равно следим.

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Матч начнется в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Лига 1. 18-й тур

Трансляция - MEGOGO Футбол 2