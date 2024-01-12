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Мбаппе отчисляет 30% от доходов своих компаний на благотворительность

Франция

Об этом рассказала его мать

Мбаппе отчисляет 30% от доходов своих компаний на благотворительность

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе отдает 30% доходов своих компаний на благотворительность.

В январе 2020-го нападающий "ПСЖ" создал фонд Inspired by KM, который позволяет 98 детям из района Иль-де-Франс заниматься спортом и посещать культурные мероприятия.

В шоу Envoyé Spécial, которое выйдет на канале France 2 в следующий четверг, Файза Ламари, мать Килиана Мбаппе, рассказала, что он отчисляет на нужды фонда 30% от дохода своих компаний.

"Я сказала ему: "Давай переводить 50%". Но потом мы все обсудили и сошлись на 30%. Я сказала: "Если будет меньше 30%, я не буду этим заниматься! Тогда я выхожу на пенсию и делаю то же, что и все: еду в отпуск на Мальдивы. А не работаю на тебя", - сказала Ламари.

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Источник:
sofoot
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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