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Лига 1. Марсель не справился со Страсбуром
Себа спас гостей в концовке
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1, 18-й тур
Марсель, Велодром
Марсель – Страсбур 1:1
Голы: Жиго 3 – Себа 90+2
Марсель: Лопес, Клосс, Жиго, Балерди, Меите, Мурильо, Кондогбиа (Онана, 73), Верету, Надир (Майока-Тика, 90), Обамеянг, Витинья
Страсбур: Зельс, Сеная (Дукуре, 79), Перрен, Силла, Гильбер, Мванга, Сиссоко, Диарра, Гамейро (Дьон, 64), Баква, Анжело Габриэл (Себа, 79)
Предупреждения: Меите 35, Надир 84, Жиго 90 – Сеная 77, Дукуре 90
Молодой вингер Жереми Себа спас ничью для "Страсбура" в непростом матче на Велодроме, замкнув навес со стандарта в компенсированное время второго тайма. Первое результативное действие в карьере Себа позволило его команде продлить свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 6 матчей и укрепить свои позиции в первой десятке.
Что касается "Марселя", то и они свой единственный гол нашли со стандарта ещё в самом дебюте встречи. Жиго откликнулся на передачу Витиньи после корнера. Вместо того, чтобы развить успех, "Олимпик" со временем стал сбавлять обороты, что и обрекло их к потере очков.
Тот же Жиго до перерыва имел ещё один убойный шанс с очередного углового. Несколько раз во втором тайме стрелял Обамеянг. Но "Страсбур" был куда острее во второй половине, активничал у ворот Пау Лопеса (13 ударов за тайм), чтобы наконец найти к ним пути в самой концовке.
Интуиция Патрика Виейра снова сработала. То, что Виейра выжимает из этой команды в последнее время, заслуживает отдельной похвалы. Мы можем испытывать к нему антипатию из-за истории с Соболем, но к тренерской работе ноль вопросов. В отличии от Гаттузо.
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