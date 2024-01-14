Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Доминантный Лилль, фирменная победа Бреста и важные 3 пункта для Тулузы
Брест залез в топ-3, Лилль сохраняет 5-е место
Фото: LOSC, Х
Лига 1. 18-й тур
Лилль, Пьер-Моруа
Лилль – Лорьян 3:0
Голы: Дэвид 37, Кабелла 90, Жегрова 90+3
Лилль: Шевалье – Сантуш, Йоро, Алессандро, Исмаили, Гудмундссон – Андре, Гомес – Языджи (Кабелла, 77), Жегрова – Дэвид
Лорьян: Мвого – Туре, Муйоколо, Пелон – Карионка, Абержель, Бакайоко (Мвука, 75), Гомес – Понко, Кари – Тосин (Крупи, 46)
"Лилль" начал второй круг с уверенной победы над "Лорьяном". Аутсайдеры держали оборону до 37-й минуты, когда Джонатан Дэвид забил свой 6-й мяч в кампании ударом головой после удачного корнера. После этого гости долго сохраняли скользкий счёт, до самого конца второго тайма.
Но реальных шансов вернуться в игру у "Лорьяна" не было. "Лилль" целиком контролировал ход поединка, и не допустил ни единого удара в сторону своих ворот после того как повёл.
Под конец Дэвид мог оформлять дубль, но с его ударом справился Мвого, после чего Кабелла снял все вопросы. А точку поставил Жегрова шикарным выстрелом с дальней дистанции. 3:0. "Лилль" сохраняет место в зоне еврокубков, сохраняя отрыв от "Реймса", "Ланса" и "Марселя".
Брест, Cтад Франсис Ле Бле
Брест – Монпелье 2:0
Голы: Маньетти 48, Ле Дуарон 90+2
Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Маньетти, Камара (Мартен, 76), Дель Кастийо, Перейра Лаже (Ле Дуарон, 66), Мунье (Сатриано, 76)
Монпелье: Лекомт, Хефти, Жюльен, Омерагич (Ферри, 46), Эстев, Саванье, Шотар (Леруа, 67), Файяд (Норден, 72), Кулибали (Йебоа, 9), Геген, Адамс (Хазри, 67)
Вчерашними осечками "Ниццы" и "Монако" воспользовался "Брест", обогнав последних после фирменной победы над "Монпелье" (2:0). Команда Эрика Руа захватила инициативу с первых минут, при этом традиционно хорошо контролируя выпады соперников. Удивительно, но при тотальном контроле мяча именно хозяева ещё и контратаковали чаще – контрпрессинг был на высочайшем уровне.
И после сухого первого тайма Маньетти открыл счёт в дебюте второй половины, нагло разыграв стенку с Камара. А напоследок Ле Дуарон снял все вопросы в компенсированное время. Как и в матче "Лилля" с "Лорьяном", гости ничего не могли противопоставить сопернику, несмотря на то, что счёт долго оставлял их в игре. 2:0. Пятая победа кряду во всех турнирах, и пятая сухая. Фантастика.
Метц, Сен-Симфорьен
Метц – Тулуза 0:1
Гол: Сьерро 12 (п)
Метц: Укиджа, Колен, Траоре, Эрей, Юдоль, Ндорам, Нгессан (Атта, 88), Жан-Жак, Сабали (Диалло, 77), Асоро (Тетте, 66), Микаутадзе
Тулуза: Рест, Каманси, Николайсен, Мависса Элеби, Суасо, Спирингс, Сьерро, Кассерес, Сесар Хелаберт (Гбоо, 79), Деннум, Даллинга
Удаление: Эрей 72
В параллельных матчах "Тулуза" добыла важную выездную победу над "Метцем", поменявшись с сегодняшним оппонентом местами в турнирной таблице. Теперь в зоне вылета расположились "тёмно-бордовые".
"Тулуза" рано получила право на пенальти, которым как надо распорядился Сьерро. После этого действующий победитель Кубка Франции намертво закрылся в обороне. В последние 20 минут эту задачу было выполнять проще из-за удаления Эрея.
Нант, Божуар
Нант – Клермон 1:2
Голы: Молле 47 – Николсон 29, Аллевина 89
Нант: Лафон, Паллуа, Джемерт (Дюверн, 87), Чиривелья (Бамба, 46), Мерлен, Сиссоко, Дуглас, Коко (Сантонз, 75), Молле, Траоре, Кадевере
Клермон: Ндиайе, Конате (Армугом, 51), Ожье, Нето, Пельмар, Гоналон (Маньен, 72), Гастьен (Кеита, 64), Бутобба (Чам, 72), Виржиниюс (Рашани, 73), Николсон, Аллевина
Удаление: Траоре 73
Кроме "Тулузы" вторую выездную победу в кампании удалось одержать и "Клермону". 3 очка аутсайдеру принёс Шамар Николсон, оформивший 1+1. За минуту до конца основного времени Николсон ассистировал Аллевина на победный мяч. Для "канареек" это 4-е поражение подряд.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз финала Суперкубка Испании на 14.01.2024
- Луис Суарес: Даже не предполагал, что мы снова будем вместе, потому что думал, что Лео завершит карьеру в Барселоне
- Силы обороны достигли круглой отметки ликвидированных россиян. Генштаб подытожил данные о потерях оккупантов
- Габриэл: Мудрик мне как брат. Он немного украинский бразилец
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО