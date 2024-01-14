Лига 1. Доминантный Лилль, фирменная победа Бреста и важные 3 пункта для Тулузы

Лига 1. 18-й тур

Лилль, Пьер-Моруа

Лилль – Лорьян 3:0

Голы: Дэвид 37, Кабелла 90, Жегрова 90+3

Лилль: Шевалье – Сантуш, Йоро, Алессандро, Исмаили, Гудмундссон – Андре, Гомес – Языджи (Кабелла, 77), Жегрова – Дэвид

Лорьян: Мвого – Туре, Муйоколо, Пелон – Карионка, Абержель, Бакайоко (Мвука, 75), Гомес – Понко, Кари – Тосин (Крупи, 46)

"Лилль" начал второй круг с уверенной победы над "Лорьяном". Аутсайдеры держали оборону до 37-й минуты, когда Джонатан Дэвид забил свой 6-й мяч в кампании ударом головой после удачного корнера. После этого гости долго сохраняли скользкий счёт, до самого конца второго тайма.

Но реальных шансов вернуться в игру у "Лорьяна" не было. "Лилль" целиком контролировал ход поединка, и не допустил ни единого удара в сторону своих ворот после того как повёл.

Под конец Дэвид мог оформлять дубль, но с его ударом справился Мвого, после чего Кабелла снял все вопросы. А точку поставил Жегрова шикарным выстрелом с дальней дистанции. 3:0. "Лилль" сохраняет место в зоне еврокубков, сохраняя отрыв от "Реймса", "Ланса" и "Марселя".

Брест, Cтад Франсис Ле Бле

Брест – Монпелье 2:0

Голы: Маньетти 48, Ле Дуарон 90+2

Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Маньетти, Камара (Мартен, 76), Дель Кастийо, Перейра Лаже (Ле Дуарон, 66), Мунье (Сатриано, 76)

Монпелье: Лекомт, Хефти, Жюльен, Омерагич (Ферри, 46), Эстев, Саванье, Шотар (Леруа, 67), Файяд (Норден, 72), Кулибали (Йебоа, 9), Геген, Адамс (Хазри, 67)

Вчерашними осечками "Ниццы" и "Монако" воспользовался "Брест", обогнав последних после фирменной победы над "Монпелье" (2:0). Команда Эрика Руа захватила инициативу с первых минут, при этом традиционно хорошо контролируя выпады соперников. Удивительно, но при тотальном контроле мяча именно хозяева ещё и контратаковали чаще – контрпрессинг был на высочайшем уровне.

И после сухого первого тайма Маньетти открыл счёт в дебюте второй половины, нагло разыграв стенку с Камара. А напоследок Ле Дуарон снял все вопросы в компенсированное время. Как и в матче "Лилля" с "Лорьяном", гости ничего не могли противопоставить сопернику, несмотря на то, что счёт долго оставлял их в игре. 2:0. Пятая победа кряду во всех турнирах, и пятая сухая. Фантастика.

Метц, Сен-Симфорьен

Метц – Тулуза 0:1

Гол: Сьерро 12 (п)

Метц: Укиджа, Колен, Траоре, Эрей, Юдоль, Ндорам, Нгессан (Атта, 88), Жан-Жак, Сабали (Диалло, 77), Асоро (Тетте, 66), Микаутадзе

Тулуза: Рест, Каманси, Николайсен, Мависса Элеби, Суасо, Спирингс, Сьерро, Кассерес, Сесар Хелаберт (Гбоо, 79), Деннум, Даллинга

Удаление: Эрей 72

В параллельных матчах "Тулуза" добыла важную выездную победу над "Метцем", поменявшись с сегодняшним оппонентом местами в турнирной таблице. Теперь в зоне вылета расположились "тёмно-бордовые".

"Тулуза" рано получила право на пенальти, которым как надо распорядился Сьерро. После этого действующий победитель Кубка Франции намертво закрылся в обороне. В последние 20 минут эту задачу было выполнять проще из-за удаления Эрея.

Нант, Божуар

Нант – Клермон 1:2

Голы: Молле 47 – Николсон 29, Аллевина 89

Нант: Лафон, Паллуа, Джемерт (Дюверн, 87), Чиривелья (Бамба, 46), Мерлен, Сиссоко, Дуглас, Коко (Сантонз, 75), Молле, Траоре, Кадевере

Клермон: Ндиайе, Конате (Армугом, 51), Ожье, Нето, Пельмар, Гоналон (Маньен, 72), Гастьен (Кеита, 64), Бутобба (Чам, 72), Виржиниюс (Рашани, 73), Николсон, Аллевина

Удаление: Траоре 73

Кроме "Тулузы" вторую выездную победу в кампании удалось одержать и "Клермону". 3 очка аутсайдеру принёс Шамар Николсон, оформивший 1+1. За минуту до конца основного времени Николсон ассистировал Аллевина на победный мяч. Для "канареек" это 4-е поражение подряд.