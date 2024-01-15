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Лоди будет зарабатывать в Аль-Хиляле в 3 раза больше, чем в Марселе - Источник

Франция

Саудовцы заплатят Марселю 22 млн евро

Лоди будет зарабатывать в Аль-Хиляле в 3 раза больше, чем в Марселе - Источник

Фото: om.fr

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Саудовский "Аль-Хиляль" согласовал с французским "Марселем" трансфер бразильского защитника Ренана Лоди, сообщает Footmercato.

По информации источника, саудовцы заплатят "Марселю" 22 млн евро, и еще 3 млн в качестве бонусов. Также сообщается, что зарплата игрока возрастет втрое.

Ранее стало известно, что мадридский "Атлетико", за который Лоди выступал с 2019 по 2023 год, получит процент от этой сделки.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.

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Марсель Ренан Лоди
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Источник:
footmercato
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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