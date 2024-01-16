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Тренер ПСЖ Энрике высказался о трансферных слухах вокруг Мбаппе
Луис Энрике прокомментировал трансферные слухи
Фото: twitter.com/SEFutbol
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал трансферные слухи вокруг нападающего Килиана Мбаппе.
"Вы знаете, сколько лет я провел в элите мирового европейского футбола? Пять лет в "Реале" и восемь в "Барселоне" как игрок. Как тренер шесть лет в "Барселоне", в "Роме", в "Сельте". Я играл за "Спортинг" Хихон.
Я родился в раздевалке, в которой вокруг постоянно комментарии от того или иного человека, слухи, ложь. Я так к этому привык, что мне все равно", - приводит слова Энрике Goal.
Ранее сообщалось, что Мбаппе в летнее трансферное окно может перейти в "Реал". Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.
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