Тренер ПСЖ Энрике высказался о трансферных слухах вокруг Мбаппе

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал трансферные слухи вокруг нападающего Килиана Мбаппе.

"Вы знаете, сколько лет я провел в элите мирового европейского футбола? Пять лет в "Реале" и восемь в "Барселоне" как игрок. Как тренер шесть лет в "Барселоне", в "Роме", в "Сельте". Я играл за "Спортинг" Хихон.

Я родился в раздевалке, в которой вокруг постоянно комментарии от того или иного человека, слухи, ложь. Я так к этому привык, что мне все равно", - приводит слова Энрике Goal.