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ПСЖ даст Мбаппе намного больше 100 млн за сезон, Реал - около 30 млн - Источник

Франция

Француз выбирает между двумя вариантами

ПСЖ даст Мбаппе намного больше 100 млн за сезон, Реал - около 30 млн - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Даниэль Риоло заявил, что "ПСЖ" предложит Килиану Мбаппе значительно больше 100 млн евро в год.

Срок действующего контракта форварда с клубом истекает в июне 2024 года.

"В этой истории с Мбаппе нужны четкие идеи.

С одной стороны, у нас есть предложение, и это древний Рим, древняя Греция и пирамиды Египта, которые готовы дать игроку. Такого мы раньше не видели: намного больше 100 миллионов за сезон. Ни один клуб никогда не сможет конкурировать с этими цифрами. Кроме того, будут преимущества для брата, семьи, для всех. Для агентства, которое хочет основать иметь игрока. Честно, это что-то невероятное.

С другой стороны будет что-то... Я хотел сказать "нормальное". Это нормально, когда речь идет о "Реале". Обычная зарплата для звезд футбола - около 30 миллионов. Может, немного больше. И он не будет королем клуба. Это предложение буквально возвращает его на Землю.

Мбаппе находится посреди этого, и он должен выбирать. Если это деньги... Он может говорить, что "ПСЖ" - это про спорт, потому что команда продолжит прогрессировать в том же ключе, в котором начала летом. Он может задуматься о победе [в Лиге чемпионов] с "ПСЖ", а не с "Реалом", который уже тысячу раз это делал.

Но на бумаге мы видим разрыв, которого раньше никогда не встречали. Предложение "ПСЖ" для Мбаппе невероятное", - сказал журналист.

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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
16.01.2024 в 16:59
Дійсно РЕАЛьно у одному клубі ти лідер з купою бабла, а в іншому з перспективою вирости у справжню СУПЕРзірку, проте з нижчою винагородою та парочкою конкурентів на місце "лідера команди". Слава проти бабок... цікавий батл
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
16.01.2024 в 16:59
Дійсно РЕАЛьно у одному клубі ти лідер з купою бабла, а в іншому з перспективою вирости у справжню СУПЕРзірку, проте з нижчою винагородою та парочкою конкурентів на місце "лідера команди". Слава проти бабок... цікавий батл
Ответить
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.01.2024 в 15:29
мба100пе
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