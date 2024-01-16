Ренан Лоди вскоре присоединится к клубу Саудовской Аравии

Защитник марсельского "Олимпика" Ренан Лоди присоединится к клубу Саудовской Аравии "Аль-Хияль". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Документы готовы для подписания. Контракт будет рассчитан до июня 2027 года. А "Марсель" получит гонорар в более 20 миллионов евро от "Аль-Хияль".

Ренан Лоди перешел в "Марсель" из мадридского "Атлетико" летом прошлого года за 13 миллионов евро.