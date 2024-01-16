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Ренан Лоди вскоре присоединится к клубу Саудовской Аравии
Ренан Лоди выступает за французский клуб с июля 2023 года
Фото: NFFC
Защитник марсельского "Олимпика" Ренан Лоди присоединится к клубу Саудовской Аравии "Аль-Хияль". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Документы готовы для подписания. Контракт будет рассчитан до июня 2027 года. А "Марсель" получит гонорар в более 20 миллионов евро от "Аль-Хияль".
Ренан Лоди перешел в "Марсель" из мадридского "Атлетико" летом прошлого года за 13 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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