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Ренан Лоди вскоре присоединится к клубу Саудовской Аравии

Франция

Ренан Лоди выступает за французский клуб с июля 2023 года

Ренан Лоди вскоре присоединится к клубу Саудовской Аравии

Фото: NFFC

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Защитник марсельского "Олимпика" Ренан Лоди присоединится к клубу Саудовской Аравии "Аль-Хияль". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Документы готовы для подписания. Контракт будет рассчитан до июня 2027 года. А "Марсель" получит гонорар в более 20 миллионов евро от "Аль-Хияль".

Ренан Лоди перешел в "Марсель" из мадридского "Атлетико" летом прошлого года за 13 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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