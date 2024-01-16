Марсельский Олимпик вскоре сообщит о подписании защитника - Инсайдер

Марсельский "Олимпик" вскоре сообщит о подписании защитника Улиссеса Гарсии из "Янг Бойз". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

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Контракт будет действовать до июня 2028 года. Стоимость трансфера составляет 8 миллионов евро. Но пока уточняются некоторые детали, а уже после этого клуб объявит о сделке официально.

В швейцарский СуперЛиге Гарсия сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов в этом сезоне.