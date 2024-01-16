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Марсельский Олимпик вскоре сообщит о подписании защитника - Инсайдер
Контракт рассчитан до 2028 года
Марсельский "Олимпик" вскоре сообщит о подписании защитника Улиссеса Гарсии из "Янг Бойз". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
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Контракт будет действовать до июня 2028 года. Стоимость трансфера составляет 8 миллионов евро. Но пока уточняются некоторые детали, а уже после этого клуб объявит о сделке официально.
В швейцарский СуперЛиге Гарсия сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов в этом сезоне.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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