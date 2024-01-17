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ПСЖ готов к уходу Мбаппе - Источник

Франция

В текущем сезоне Килиан провел за клуб 25 матчей, в которых отметился 26 мячами

ПСЖ готов к уходу Мбаппе - Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

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В "ПСЖ" смирились с потенциальным уходом нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщил журналист Абделла Булма.

"Хотя Килиан Мбаппе еще официально не сообщил о своем решении руководителям "ПСЖ", ожидается, что он не продолжит свою карьеру в клубе в следующем сезоне.

"ПСЖ" понадобилось время, чтобы представить себе жизнь без седьмого номера, и клуб спокойно справляется с этим.

С "Реалом" еще ничего не подписано, но контакт с Пересом никогда не прерывался. Мадрид теперь ждет зеленого света от парижан", - написал Булма.

В текущем сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провел за "ПСЖ" 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Контракт игрока с "ПСЖ" истекает 30 июня 2024 года.

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Источник:
Boulma
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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