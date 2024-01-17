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ПСЖ готов к уходу Мбаппе - Источник
В текущем сезоне Килиан провел за клуб 25 матчей, в которых отметился 26 мячами
Getty Images / Global Images Ukraine
В "ПСЖ" смирились с потенциальным уходом нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщил журналист Абделла Булма.
"Хотя Килиан Мбаппе еще официально не сообщил о своем решении руководителям "ПСЖ", ожидается, что он не продолжит свою карьеру в клубе в следующем сезоне.
"ПСЖ" понадобилось время, чтобы представить себе жизнь без седьмого номера, и клуб спокойно справляется с этим.
С "Реалом" еще ничего не подписано, но контакт с Пересом никогда не прерывался. Мадрид теперь ждет зеленого света от парижан", - написал Булма.
В текущем сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провел за "ПСЖ" 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Контракт игрока с "ПСЖ" истекает 30 июня 2024 года.
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