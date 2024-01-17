ПСЖ готов к уходу Мбаппе - Источник

В "ПСЖ" смирились с потенциальным уходом нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщил журналист Абделла Булма.

"Хотя Килиан Мбаппе еще официально не сообщил о своем решении руководителям "ПСЖ", ожидается, что он не продолжит свою карьеру в клубе в следующем сезоне.

"ПСЖ" понадобилось время, чтобы представить себе жизнь без седьмого номера, и клуб спокойно справляется с этим.

С "Реалом" еще ничего не подписано, но контакт с Пересом никогда не прерывался. Мадрид теперь ждет зеленого света от парижан", - написал Булма.