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Мбаппе: Многие великие игроки покинули Европу этим летом, мы вступаем в новую эру

Франция

Килиан высказался об уходе звезд из Европы

Мбаппе: Многие великие игроки покинули Европу этим летом, мы вступаем в новую эру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе высказался об уходе звездных игроков из европейского футбола.

"Многие великие игроки, которые сформировали историю футбола, покинули Европу этим летом, и мы вступаем в новую эру.

Это стало частью цикла этого вида спорта, и в какой-то момент наступит и моя очередь уйти. Я не беспокоюсь об этих изменениях. Я просто думаю о продолжении своей карьеры и о том, чтобы идти своим собственным путем", - сказал нападающий "ПСЖ".

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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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