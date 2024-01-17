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Мбаппе: Многие великие игроки покинули Европу этим летом, мы вступаем в новую эру
Килиан высказался об уходе звезд из Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе высказался об уходе звездных игроков из европейского футбола.
"Многие великие игроки, которые сформировали историю футбола, покинули Европу этим летом, и мы вступаем в новую эру.
Это стало частью цикла этого вида спорта, и в какой-то момент наступит и моя очередь уйти. Я не беспокоюсь об этих изменениях. Я просто думаю о продолжении своей карьеры и о том, чтобы идти своим собственным путем", - сказал нападающий "ПСЖ".
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Источник:gq
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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