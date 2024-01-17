Мбаппе: Многие великие игроки покинули Европу этим летом, мы вступаем в новую эру

Килиан Мбаппе высказался об уходе звездных игроков из европейского футбола.

"Многие великие игроки, которые сформировали историю футбола, покинули Европу этим летом, и мы вступаем в новую эру.

Это стало частью цикла этого вида спорта, и в какой-то момент наступит и моя очередь уйти. Я не беспокоюсь об этих изменениях. Я просто думаю о продолжении своей карьеры и о том, чтобы идти своим собственным путем", - сказал нападающий "ПСЖ".