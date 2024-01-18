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ПСЖ хочет, чтобы Мбаппе быстрее определился со своим будущим
Килиан еще не принял окончательного решения
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" хочет как можно скорее узнать от Килиана Мбаппе решение по поводу его будущего, сообщает RMC Sport.
По данным источника, Мбаппе еще не принял окончательного решения по поводу своей карьеры. "ПСЖ" хочет, чтобы французский нападающий продлил контракт с клубом. Новое предложение парижан превышает то, что может предложить "Реал", однако цифры не очень далеки от того, что он зарабатывает сейчас в столичном клубе.
На данный момент "ПСЖ" договорился с Мбаппе только о том, что футболист первым скажет команде свое решение.
Контрактное соглашение игрока с "ПСЖ" истекает 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что основным претендентом на Мбаппе является мадридский "Реал".
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