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ПСЖ подписал хавбека Коринтианса - Инсайдер
Сделка завершена
Президент "Коринтианса" Аугусто Мело подтвердил, что бразильского полузащитника Габриэля Москардо уже можно считать новым игроком "ПСЖ".
Об этом сообщает Фабрицио Романо.
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"Сделка завершена. Москардо продан в "Пари Сен-Жермен". История закончена", - сказал Джого Аберто.
Габриэль Москардо за всю карьеру сыграл 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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