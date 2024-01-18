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ПСЖ подписал хавбека Коринтианса - Инсайдер

Франция
Обновлено

Сделка завершена

ПСЖ подписал хавбека Коринтианса - Инсайдер

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Президент "Коринтианса" Аугусто Мело подтвердил, что бразильского полузащитника Габриэля Москардо уже можно считать новым игроком "ПСЖ".

Об этом сообщает Фабрицио Романо.

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"Сделка завершена. Москардо продан в "Пари Сен-Жермен". История закончена", - сказал Джого Аберто.

Габриэль Москардо за всю карьеру сыграл 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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