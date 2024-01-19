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ПСЖ предложил Мбаппе 4-летний контракт на 400 млн евро - Источник

Франция
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Парижане готовы платить Килиану 100 млн в год

ПСЖ предложил Мбаппе 4-летний контракт на 400 млн евро - Источник

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"ПСЖ" готов платить Килиану Мбаппе по 100 млн евро в год.

"Я могу подтвердить, что если весь вопрос в деньгах, как предполагает его мать, то "ПСЖ" вне конкуренции. "ПСЖ" предложил 400 млн евро за 4 года.

Если верить документальному фильму Envoyé Spécial, сейчас Килиан зарабатывает 100 млн евро с учетом всех источников дохода, включая рекламные выплаты. И "ПСЖ" готов предложить ему 100 млн в качестве зарплаты", - заявил Стефан Ги, комментатор RMC Sport и ведущий передачи After Foot.

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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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